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Царьград

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Сергей Вялов опроверг опасения по поводу качества искусственного лосося

Сергей Вялов опроверг опасения по поводу качества искусственного лосося

Гастроэнтеролог Сергей Вялов обсудил безопасность искусственно выращенного лосося. Он подчеркнул, что продукция рыбхозов, проходящая строгие проверки, является более безопасной по сравнению с дикой рыбой, и развеял страхи относительно содержания токсичных веществ.

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