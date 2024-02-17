Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии 47-летнего Алексея Навального, внесённого в список террористов и экстремистов.
О Навальном. «Запад его вырастил, Запад его вёл, Запад его и убил»
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Синие трусы Навального снова взмывают вверх как знамя!
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15 час.
Алексей Бирюков
как человека ведь он чей то брат отец и тд жалко а как ПОЛИТИКА да и хрен с ним
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15 час.
Мария Беликова
Так от отравления не умирают! Это, либо эмболия тромбом, либо Разрыв аневризмы. На вскрытии должно быть видно.
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14 час.
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