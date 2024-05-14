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Циципас о матче с де Минауром, у которого ведет в личке 10:1: «Будет непросто, он стал гораздо лучше как игрок»

Циципас о матче с де Минауром, у которого ведет в личке 10:1: «Будет непросто, он стал гораздо лучше как игрок»

В личных встречах грек ведет 10:1 (2:0 на грунте). Сегодня они сыграют за выход в четвертьфинал. «Думаю, все знают Алекса.

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