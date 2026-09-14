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Царьград

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Текслер обновит 33,7 км трассы к нацпарку «Зигальга» за 4 года

Текслер обновит 33,7 км трассы к нацпарку «Зигальга» за 4 года

В Катав-Ивановском районе Челябинской области продолжается обновление автомобильной дороги Первуха — Меседа — Тюлюк.

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