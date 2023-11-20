Из-за непогоды 40 тыс. человек в Новосибирской области остались без света

Около 40 тыс. жителей в 137 населенных пунктах Новосибирской области остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщил на совещании в правительстве региона первый замначальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев.
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