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Закон, порядок, государство

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Школьники Липецкой области получают от автоинспекторов полезные советы

Школьники Липецкой области получают от автоинспекторов полезные советы

Во время проведения областных профилактических мероприятий «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции организуют встречи с учащимися различных возрастных категорий.

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