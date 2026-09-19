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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» переиграл «Динамо» (4:0). У команды Тамбиева завершилась серия из 4 побед, Дорожко отбил 31 бросок, Ли набрал 3 очка

«Амур» обыграл « Динамо » (4:0) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Дальневосточники прервали победную серию команды тренера Леонида Тамбиева , которая продлилась четыре игры.

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