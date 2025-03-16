В зоне СВО ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (экстремистская организация признана в России террористической и запрещена) Львовской области Михаил Алексеев.
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