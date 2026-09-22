Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как великая американская мечта мутировала в микродолг, или чизбургер в рассрочку на четыре года...

Как великая американская мечта мутировала в микродолг, или чизбургер в рассрочку на четыре года...

Съешь бургер сегодня, а плати за него завтра. Заманчиво? Если бы отцам-основателям США или среднему американцу образца 1960-х годов показали, на что сегодня берут кредиты их потомки, они бы решили, что страна пережила как минимум ядерный апокалипсис с последующим нашествием марсиан.

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