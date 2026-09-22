Как великая американская мечта мутировала в микродолг, или чизбургер в рассрочку на четыре года...

Съешь бургер сегодня, а плати за него завтра. Заманчиво? Если бы отцам-основателям США или среднему американцу образца 1960-х годов показали, на что сегодня берут кредиты их потомки, они бы решили, что страна пережила как минимум ядерный апокалипсис с последующим нашествием марсиан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский сорвал ...
- ЗП По кому ухает «Фи...
- Зеленский сорвал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым