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Робототехника в Феодосии

Робототехника в Феодосии

Сообщается, что IT-центр дает в ускоренном порядке детям навыки в сфере информационных технологий. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил: «Для открытия центра проведен капитальный ремонт шести кабинетов.

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