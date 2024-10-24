Робототехника в Феодосии

Сообщается, что IT-центр дает в ускоренном порядке детям навыки в сфере информационных технологий. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил: «Для открытия центра проведен капитальный ремонт шести кабинетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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