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Русская весна

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Украинцы продают банкноты с Бандерой номиналом ноль евро

Украинцы продают банкноты с Бандерой номиналом ноль евро

На украинском сайте объявлений продают сувенирную банкноту номиналом 0 евро, посвященную главарю ОУН*-УПА* Степану Бандере, выяснило РИА Новости, изучив украинский маркетплейс.

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