Официальный комментарий Минпросвещения России

Каждый ребенок, завершивший обучение в 9-м классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего или среднего профессионального образования.
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