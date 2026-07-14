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Официальный комментарий Минпросвещения России

Официальный комментарий Минпросвещения России

Каждый ребенок, завершивший обучение в 9-м классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего или среднего профессионального образования.

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