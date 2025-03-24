«Аванти, рагацци!» — поражение итальянцев при Адуа Итальянцы появились в Эритрее в 1882 году: итальянская компания «Рубаттино» купила у местного султана кусок земли для строительства порта.
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«Аванти, рагацци!» — поражение итальянцев при Адуа Итальянцы появились в Эритрее в 1882 году: итальянская компания «Рубаттино» купила у местного султана кусок земли для строительства порта.
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