Automattic заявляет, что возобновит работу над WordPress после паузы

Родительская компания WordPress.com Automattic меняет направление. снова. В блоге под заголовком «Возвращение к ядру», опубликованном в четверг вечером, Automattic объявила о том, что прекращает вносить свой вклад в проект WordPress.
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