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Дешам о заранее объявленном уходе из сборной: «Атмосфера вокруг меня стала удушающей, французская команда этого не заслуживает. Сделал это ради ее блага»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему еще в январе 2025 года объявил о том, что покинет свой пост.

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