Ефимов: за 9 мес. жители 246 домов оформили права на квартиры по реновации

За 9 месяцев 2024 г. все жители 246 старых домов подписали контракты на новые квартиры в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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