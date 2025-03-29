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Сергей Карнаухов: Соглашение о прекращении огня в Черном море, согласно заявлениям Джей Ди Вэнса, фиксирует текущие реалии конфликта, где Россия сохраняет контроль над Крымом и Азовским морем, но не п

Сергей Карнаухов: Соглашение о прекращении огня в Черном море, согласно заявлениям Джей Ди Вэнса, фиксирует текущие реалии конфликта, где Россия сохраняет контроль над Крымом и Азовским морем, но не п

Соглашение о прекращении огня в Черном море, согласно заявлениям Джей Ди Вэнса, фиксирует текущие реалии конфликта, где Россия сохраняет контроль над Крымом и Азовским морем, но не получает доступа к Одессе и Николаеву.

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