СВР сообщила о подготовке США «цветной революции» в Грузии перед выборами

В США очень недовольны тем, как развивается ситуация в Грузии в преддверии парламентских выборов в стране, которые запланированы на 26 октября, и вынашивают планы по проведению в стране «цветной революции».
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