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Царьград

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Политолог Попов: Дворкович стал примером неудачной попытки угодить Западу

Политолог Попов: Дворкович стал примером неудачной попытки угодить Западу

По мнению эксперта, для русских Дворкович навсегда останется тем, кто променял флаг своей страны на покровительство еврочиновниковПолитолог Вадим Попов прокомментировал Царьграду прекращение исполнения "предателем и русофобом" Аркадием Дворковичем полномочий главы Международной шахматной федерации (FIDE).

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