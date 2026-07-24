По мнению эксперта, для русских Дворкович навсегда останется тем, кто променял флаг своей страны на покровительство еврочиновниковПолитолог Вадим Попов прокомментировал Царьграду прекращение исполнения "предателем и русофобом" Аркадием Дворковичем полномочий главы Международной шахматной федерации (FIDE).