BTJ: ГМО-корова производит в молоке белки человеческого инсулина

Бразильские ученые-биотехнологи из Университета Северной Параны и Университета Сан-Паулу при участии коллег из США создали генетически модифицированную (ГМО) трансгенную корову, производящую в своем молоке белки человеческого инсулина.
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