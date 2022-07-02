ДНР в СЦКК: украинские войска за сутки 43 раза обстреливали территорию ДНР

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 43 раза обстреливали территорию ДНР. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном Центре Контроля и Координации и в переговорном процессе (СЦКК).
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