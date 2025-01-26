Теневая работа разведки США на Украине оказалась под угрозой срыва

Военный эксперт Степанов предрек остановку работы разведки США на Украине Работа американских разведчиков на Украине остановится на время заморозки помощи США Киеву, заявил ТАСС военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Александр Степанов.
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