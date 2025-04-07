Боец ВС России: ВСУ в ДНР маскируют взрывчатку природными материалами

Командир взвода БПЛА 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» с позывным Петр заявил, что украинские боевики на Красноармейском направлении занимается маскировкой сбрасываемых взрывных устройств природными материалами.
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