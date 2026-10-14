Сбои затронули сервисы «Яндекс Go», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Диск» и платёжные системы, жители разных городов сталкиваются с трудностями при вызове такси, заказе еды, доступе к файлам и переводе денег.
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