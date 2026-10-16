Бельгия планирует передать Украине десять самолетов-истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита Евросоюза в Брюсселе, передает агентство Belga.