Минздрав Палестины: во всех госпиталях Западного берега Иордана объявлено ЧС

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что во всех медицинских учреждениях Западного берега реки Иордан на фоне возрастающей напряженности между Израилем и палестинцами в секторе Газа объявлено ЧС, передает ТАСС.
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