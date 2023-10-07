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Минздрав Палестины: во всех госпиталях Западного берега Иордана объявлено ЧС

Минздрав Палестины: во всех госпиталях Западного берега Иордана объявлено ЧС

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что во всех медицинских учреждениях Западного берега реки Иордан на фоне возрастающей напряженности между Израилем и палестинцами в секторе Газа объявлено ЧС, передает ТАСС.

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