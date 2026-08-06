Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 835 подписчиков

Собянин: завершена реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье

Собянин: завершена реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье

В Москве завершили комплексную реставрацию церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье. О завершении работ, которые продолжались шесть лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии