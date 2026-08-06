Собянин: завершена реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье

В Москве завершили комплексную реставрацию церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье. О завершении работ, которые продолжались шесть лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
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