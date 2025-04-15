Дороги на юге Алтайского края планируют отремонтировать за 710 млн рублей

Подрядчику нужно завершить реновацию трех региональных трасс к 2026 году "Алтайавтодор" ищет подрядчика, который отремонтирует три региональные трассы: Алейск – Чарышское, Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск и Мамонтово – Солоновка.
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