Дороги на юге Алтайского края планируют отремонтировать за 710 млн рублей

Подрядчику нужно завершить реновацию трех региональных трасс к 2026 году "Алтайавтодор" ищет подрядчика, который отремонтирует три региональные трассы: Алейск – Чарышское, Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск и Мамонтово – Солоновка.