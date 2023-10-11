«Шарлотт» расторг соглашение с центровым Каем Джонсом (22 года, 211 см). Джонс был выбран на драфте 2021 года под общим 19-м номером.
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