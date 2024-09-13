Кто рано встаёт.тому весь день спать хочется😂 Продолжите фразу на свой лад😜 С ПЯТНИЦЕЙ! Пусть 13 число принесет бесконечную удачу, спугнет лишь беды и плохое настроение.
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Кто рано встаёт.тому весь день спать хочется😂 Продолжите фразу на свой лад😜 С ПЯТНИЦЕЙ! Пусть 13 число принесет бесконечную удачу, спугнет лишь беды и плохое настроение.