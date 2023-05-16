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ЕВРОСОЮЗ ИЗБЕЖАЛ РЕЦЕССИИ. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ - УСИЛИТЬ САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ

ЕВРОСОЮЗ ИЗБЕЖАЛ РЕЦЕССИИ. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ - УСИЛИТЬ САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ

В Еврокомиссии заявили, что ЕС намерен продолжить экономическое давление на Россию. В Европейском союзе пришли к мнению, что регион успешно избежал рецессии.

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