Омлет мадам Пуляр. Показываем как приготовит самый вкусный омлет мира

Омлет на первый взгляд может показаться самым простым и незамысловатым блюдом. Всего-то нужно разбить несколько яиц, добавить щепотку соли, провести минуту на огне — и вот, перед вами ароматный и сытный завтрак.
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