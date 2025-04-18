Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • lenivka
    Николаевна,ты конечно будешь есть гавно магазинное.Тебе не привыкать.Вареная колбаса в...
  • ВераВерная
    Я-то думала...Омлет мадам Пуляр...
  • Виталий Сорокин
    Полностью согласен...Статья написана Идиотом!30 главных национ...

Омлет мадам Пуляр. Показываем как приготовит самый вкусный омлет мира

Омлет мадам Пуляр. Показываем как приготовит самый вкусный омлет мира

Омлет на первый взгляд может показаться самым простым и незамысловатым блюдом. Всего-то нужно разбить несколько яиц, добавить щепотку соли, провести минуту на огне — и вот, перед вами ароматный и сытный завтрак.

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Комментарии
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ВераВерная
Я-то думала...
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