Силовики прикрыли подпольное казино в Октябрьском районе Новосибирска

Подпольное казино удалось прикрыть благодаря совместным действиям сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, спецподразделения регионального Управления Росгвардии и областной прокуратуры.
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