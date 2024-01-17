У российского школьника из мозга извлекли кисту с личинками паразита

Издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) сообщает, что нейрохирурги медучреждения извлекли из мозга 12-летнего ребенка 12-сантиметровую кисту с личинками паразита.
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