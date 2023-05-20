smi.today

4 341 подписчик

Дипломат Винокуров: Перспективным языком для военных переводчиков является украинский

Дипломат Винокуров: Перспективным языком для военных переводчиков является украинский

Вице-президент Лиги военных дипломатов, экс-военный переводчик Владимир Винокуров назвал один из самых перспективных языков для военных переводчиков в РФ в настоящее время.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх