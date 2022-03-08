Чимин, Ви и Чонгук собрались вместе, чтобы рассказать АРМИ о своих отношениях: «Стал его ненавидеть, увидев их двоих вместе»

Чимин (Jimin), Ви (V) и Чонгук (Jungkook) хорошенько подняли уровень своей популярности в прошлом году, когда АРМИ с любопытством наблюдали, что происходит в их любовном треугольнике и с нетерпением ждали какого-либо логического финала.