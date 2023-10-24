ПВО Армении усилится радиолокационными станциями и ЗРК из Франции

GM 200 на базе грузового автомобиля / © Thales Франция также поможет Армении подготовить Сухопутные силы обороны и поддержит усилия страны по реформированию и модернизации ее Вооруженных сил, сообщило информагентство Reuters.
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