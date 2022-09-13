Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН за помощью в связи с обострением на Азербайджанской границе

Правительство Армении обратилось к российскому руководству, а также ОДКБ и Совету безопасности ООН в связи с обострением на Азербайджанской границе, которое произошло в ночь на вторник, 13 сентября.
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