Аргументы недели

98 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белецкий
    В высшей степени достойный человек, и заслуживает только лишь, безусловного уважения!Бард Александр Но...
  • Сергей Лазарев
    Надеюсь, что задержали, а завтра это тварь будет выдворена из России и желательно безвозвратно. Кто за))Адвокат Бирюков: ...
  • Ингерман Ланская
    великий "мудрец" этот балалаечникБард Александр Но...

Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН за помощью в связи с обострением на Азербайджанской границе

Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН за помощью в связи с обострением на Азербайджанской границе

Правительство Армении обратилось к российскому руководству, а также ОДКБ и Совету безопасности ООН в связи с обострением на Азербайджанской границе, которое произошло в ночь на вторник, 13 сентября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх