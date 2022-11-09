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Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка за сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с советским тренером Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

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