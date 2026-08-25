Песков: указ о временном управлении усилит защиту объектов от атак дронов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры разработан для усиления их защиты от угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.
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