Стрелявший в Трампа готовил убийство члена британской королевской семьи

Следователи Федерального бюро расследований заявили, что стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Крукс выслеживал члена британской королевской семьи, планируя совершить покушение и на него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии