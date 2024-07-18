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Стрелявший в Трампа готовил убийство члена британской королевской семьи

Стрелявший в Трампа готовил убийство члена британской королевской семьи

Следователи Федерального бюро расследований заявили, что стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Крукс выслеживал члена британской королевской семьи, планируя совершить покушение и на него.

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