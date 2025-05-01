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Русская весна

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Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости

Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости

Российский стартап разработал фитоквас с элеутерококком, напиток под названием «Квайб» помогает привыкнуть к жаре, защищает от стресса и придает сил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Валентин Воробьев
Кто знает,со временем от такого полезного кваса останется одно название. Очень сомневаюсь  - торговля у нас ...
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