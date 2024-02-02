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"Киберпротект": Россия вошла в топ-5 стран по числу атак вирусов-вымогателей

"Киберпротект": Россия вошла в топ-5 стран по числу атак вирусов-вымогателей

В 2023 году больше всего атак с помощью вирусов-вымогателей было зафиксировано в США, Канаде, Великобритании, Австралии и России<strong>Россия оказалась в пятерке стран, которые за последний год чаще других подвергались атакам вирусов-вымогателей.

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