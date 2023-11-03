Геноцид не имеет срока давности: о преступлениях нацистских оккупантов против белорусского народа говорили в ДРСУ-171.

Прокурор Бобруйского района Геннадий Ярмак посетил филиал КУП ´Могилевоблдорстрой´ ДРСУ №171. Центральной темой встречи с трудовым коллективом стал геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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