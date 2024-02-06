«Грэмми» за лучший саундтрек, большие перемены в Apex Legends, будущее Call of Duty…

Star Wars Jedi: Survivor получила «Грэмми» за лучший саундтрек к игре, Мадс Миккельсен не появится в Death Stranding 2, инсайдеры рассказывают об одиночной игре в будущих Call of Duty, сразу 5 игр серии Resident Evil находятся в разработке, Xbox скоро может отказаться от эксклюзивности своих игр (включая Starfield, Hi-Fi Rush, .