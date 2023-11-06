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NBC News: При атаках по базам США на Ближнем Востоке пострадали 45 солдат

NBC News: При атаках по базам США на Ближнем Востоке пострадали 45 солдат

Число солдат Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на территории Ближневосточного региона, которые оказались ранены из-за проводившихся различными боевиками атакующих манёвров, целью которых оказываются базы, возросло до 45.

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