NBC News: При атаках по базам США на Ближнем Востоке пострадали 45 солдат

Число солдат Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на территории Ближневосточного региона, которые оказались ранены из-за проводившихся различными боевиками атакующих манёвров, целью которых оказываются базы, возросло до 45.
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