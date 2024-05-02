Глава МИД Украины рассказал, когда могут начаться мирные переговоры с Россией

В Швейцарии 15-16 июня проведут конференцию по Украине, но Россию на мероприятие не пригласилиГлава МИД Украина Дмитрий Кулеба заявил, что после июньской конференции, которая пройдет в Швейцарии, возможно начало мирных переговоров с Россией.