Metro Москва
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Metro Москва

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Культурные мероприятия в Москве 7 сентября: куда сходить в понедельник

Культурные мероприятия в Москве 7 сентября: куда сходить в понедельник

Узнайте о самых интересных событиях в Москве 7 сентября: медиаторский тур о моде, дегустация чая, день открытых дверей в Еврейском музее, прокат радиоуправляемых парусников, встреча, посвящённая Бородинскому сражению, кинопоказ и мастер-класс по актёрскому мастерству.

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