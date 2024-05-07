Депутаты предложили оригинальный способ увеличения пенсий

ИО

Игорь Овчаренко

А вот если считать пенсию так: 40 процентов от средней зарплаты, и плюс по одному проценту за каждый год стажа. Честно и полностью понятно и без обманывающих коэффициентов. ХОЧЕШЬ ХОРОШУЮ ПЕНСИЮ -РАБОТАЙ ,НАБИРАЙ СТАЖ. ВЫГОДНО СТРАНЕ И КАЖДОМУ