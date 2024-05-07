Средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей в месяц. Это данные Минтруда. При этом средняя зарплата – 77 тысяч рублей.
Депутаты предложили оригинальный способ увеличения пенсий
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
А вот если считать пенсию так: 40 процентов от средней зарплаты, и плюс по одному проценту за каждый год стажа. Честно и полностью понятно и без обманывающих коэффициентов. ХОЧЕШЬ ХОРОШУЮ ПЕНСИЮ -РАБОТАЙ ,НАБИРАЙ СТАЖ. ВЫГОДНО СТРАНЕ И КАЖДОМУ
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