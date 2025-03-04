Путин наградил 394-й и 35-й полки: признание заслуг и героизма

Президент Владимир Путин поздравил 394-й мотострелковый полк и 35-й полк радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейские", отметив их заслуги и героизм в ходе Специальной военной операции.
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